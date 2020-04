Campanha arrecada alimentos

Prefeito faz apelo aos empresários para contribuírem

A campanha “Vargem Solidária”, feita pelo Departamento de Ação Social de tem o objetivo de arrecadar alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar as famílias da cidade que estão passando por dificuldades financeiras devido a pandemia do coronavírus.

A campanha segue até o domingo, dia 26, e visa arrecadar arroz, açúcar, feijão, macarrão, óleo de soja, sal refinado, fubá, extrato de tomate em sachê, leite integral em caixinha, sabão em pó, detergente, água sanitária, álcool líquido 70% devido a sua eficácia no combate ao vírus, sabonete, pasta de dente e papel higiênico.

Também o prefeito Amarildo Duzi Moraes está enviando ofícios aos empresários da cidade pedindo para eles contribuírem com a campanha, dado a difícil realidade enfrentada pelas famílias carentes do município.

“Neste momento gostaríamos de contar com o altruísmo dos nossos empresários para que possamos ao menos minimizar as dificuldade e sofrimento dessa parcela de nossa população”, pede o prefeito aos empresários de Vargem Grande do Sul.

Entregas

Os interessados em doar podem fazer compras por telefone e meios digitais em locais de sua preferência, e pedir para entregar no Departamento de Ação Social, à Rua Sete de Setembro, nº 300. As doações também podem ser entregues das 8h às 11h e das 13h às 16h nas escolas municipais Prof. Darci Troncoso Peres de Carvalho, Padre Donizetti, Prof. Francisco Ribeiro Carril, Prof. Henrique de Brito Novaes, Nair Bolonha e Mário Beni, e na creche Alice Helena Giovanelli João.