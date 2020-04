Casa de Passagem faz venda de pizzas

No sábado, dia 18, foi realizado a entrega das pizzas do Festival da Pizza Gourmet promovido pela Casa de Passagem “Heitor de Andrade Fontão”. As pizzas nos sabores marguerita, calabresa, presunto e lombinho foram vendidas antecipadamente a R$ 25,00 e ainda teve algumas vendidas no sábado.

A retirada foi das 10h até as 13h na Casa de Passagem através de drive thru, para que as pessoas não precisassem sair de seus veículos. Ela fica localizada à rua Maneco Nogueira, nº 261, no Centro de Vargem Grande do Sul.