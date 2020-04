Casos de dengue chegam a 78

De acordo com a prefeitura, na quinta-feira, dia 16, Vargem somou 78 casos positivos e 107 notificações. A dengue também vem sendo um problema em cidades da região. Em algumas, como Aguaí e São João da Boa Vista, os casos confirmados já são entre nove e 20 vezes a mais do que o número registrado em Vargem.

De acordo com a prefeitura de Aguaí, na sexta-feira, dia 17, a cidade registrava 1.604 casos positivos e 2.073 notificações da doença. Em São João da Boa Vista, o boletim divulgado na segunda-feira, dia 14, já somava 713 casos confirmados e 1.521 notificações. Dos casos confirmados, 690 são autóctones, ou seja, pegos no próprio município. Na cidade, 535 casos ainda aguardam confirmação.

No entanto, mesmo com o número de casos confirmados estar baixo em comparação a essas cidades, é necessário que a população tome cuidado, uma vez que a dengue é uma doença que pode matar.

O boletim de quinta-feira, dia 16, de São José do Rio Pardo, contabiliza 79 casos. A cidade registra 281 notificações suspeitas, onde 167 ainda aguardam resultado.

A prefeitura de São Sebastião da Grama divulgou o último boletim epidemiológico na segunda-feira, dia 14. Na data, a cidade registrava três casos positivos de dengue e 21 suspeitos, onde sete ainda aguardavam resultado.

De acordo com o boletim de terça-feira, dia 15, da prefeitura de Itobi, a cidade somava 50 casos confirmados e 101 notificações. Do total, 38 pessoas ainda aguardam resultado. No início do mês, Casa Branca registrava 375 casos positivos e Águas da Prata 21 casos confirmados e 58 notificações, onde três ainda aguardam o resultado dos exames.