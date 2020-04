30 anos

Nesta segunda-feira, dia 20 de abril, a Lei Orgânica do Município de Vargem Grande do Sul completará 30 anos de sua promulgação. O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cesar da Costa (PSB) pretendia fazer uma sessão solene em comemoração ao ato, mas devido às consequências da epidemia do coronavírus a mesma foi adiada.

Redução dos subsídios

Na pequena São Bento do Sapucaí, localizada perto de Campos do Jordão, o vereador José Alencar Guimarães Nunes enviou ofício ao presidente da Câmara Municipal requerendo à Mesa a apreciação do seu projeto de lei objetivando a redução dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara em 30% até 31/12/2020. Também que o prefeito, vice e secretários façam o mesmo com seus salários e o dinheiro economizado seja usado em equipamentos para o combate do coronavírus.

Condutor

Um dos coordenadores mais ativos da campanha do ex-prefeito Rossi é o engenheiro Nicolau Tabansky, que já ocupou cargo de confiança no departamento de Obras quando Rossi tinha grande influência na prefeitura municipal. Também chegou a ocupar o cargo durante a gestão do ex-prefeito Celso Itaroti.

Base política

O espaço político deixado pelo ex-prefeito Celso Itaroti (PTB) está sendo ocupado por Rossi. Dos cinco partidos que hoje apoiam o ex-prefeito Rossi, todos apoiaram Itaroti na eleição em que ele foi eleito prefeito.

Justificativa

Segundo comenta com seus companheiros de Câmara, o que pesou para o vereador Gabé mudar de partido, deixar o PTB e ir para o PSD do ex-prefeito Rossi, foram as suas chances de se eleger vereador. Ele acredita que se ficasse no partido de Itaroti, o PTB, não teria como se reeleger vereador.