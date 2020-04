Prefeitura já destinou mais de R$ 400 mil em equipamentos contra Covid-19

Vargem Grande do Sul tem realizado uma série de ações de prevenção e combate ao novo coronavírus, causador da doença Covid 19 que já deixou mais de 2 milhões de pessoas doentes em todo mundo e matou mais de 146 mil pacientes em todo planeta. A cidade ainda não tem nenhum caso positivo da doença, mas cidades da região, como São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Poços de Caldas, entre outras já possuem casos positivos. Em Mococa, Itapira e Porto Ferreira já há registro de mortes pela doença.

Entre as ações para se precaver contra a pandemia, a prefeitura desinfetou as ruas da cidade e diversos pontos públicos com produtos doados por empresários do município e decretou estado de calamidade pública. Também foi criado um comitê de atuação contra a doença que reúne vários profissionais da rede pública e privada.

Outra ação foi a criação de protocolos de fiscalização e controle para a chegada e permanência de trabalhadores rurais que vêm de outros estados e cidades para trabalhar nas safras de Vargem, entre outras medidas.

A quarentena imposta em todo estado pelo governador João Doria (PSDB) tem sido seguida por boa parte da população, embora muitos comerciantes ainda estejam burlando a determinação e abrindo algumas lojas.

No entanto, uma das grandes preocupações do Executivo é com relação a preparar as estruturas de Saúde pública de Vargem para quando os casos começarem a chegar ao município. Para isto, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) tem efetuado várias compras sem a necessidade de licitação, uma medida de amparo legal, com base em Lei Federal e nos decretos de estado de calamidade pública ao qual Vargem está submetido.

Assim, até a quinta-feira, dia 16, a prefeitura já tinha comprado R$ 244.122,24 em equipamentos de proteção como máscaras, aventais e protetores faciais, insumos como álcool em gel e álcool 70% e 200 testes rápidos para a detecção da Covid-19, que serão empregados em profissionais da saúde. Também foram contratadas empresas para a prestação de serviços de limpeza e até de sepultamento.

Além disso, foram repassados R$ 200 mil para o Hospital de Caridade, que comprou equipamentos como respiradores, oxímetros e monitores cardíacos.

Compras

Até a quinta-feira, haviam sido seis compras com base no dispositivo que permite a dispensa de licitação devido à pandemia. No primeiro deles, foi investido R$ 345,00 para a aquisição de 60 óculos de proteção, R$ 5,7 mil para 500 rolos de papel toalha, R$ 7.980,00 para a compra de outros 500 pacotes de papel toalha, R$ 5.880,00 para a compra de 168 frascos de meio litro de álcool em gel, R$ 16.150,00 para a compra de 1.900 máscaras de proteção do tipo PFF1, R$ 31.440,00 para a aquisição de 4,8 mil litros de álcool 70%, R$ 406,80 para 24 saches de sabonete à base de triclosan, R$ 225,00 para cinco bombonas de 5 litros de sabonetes líquido a base de triclosan, R$ 17 mil para a compra de mil máscaras do tipo PFF2, R$ 9.154,44 para comprar 708 frascos de 1 litro de sabonete à base de triclosan, R$ 4 mil para comprar 100 máscaras cirúrgicas, R$ 2,1 mil para comprar 60 galões de 5 litros de álcool 70% que serão usados na higienização dos veículos da Saúde, R$ 1,4 mil para 40 galões de 5 litros de álcool 70% para higienização dos demais veículos e R$ 16 mil para adquirir mais mil máscaras PFF2. O investimento totalizou R$ 118.831,24.

Já na segunda compra, foram empregados um total de R$ 31.747,00 e foram comprados 80 caixas de luvas de látex, 210 caixas de luvas de vinil, 280 luvas de M Nitrilica, 400 cateteres nasais, 5 mil aventais, 30 protetores faciais e mais R$ 10 mil em álcool em gel.

A terceira compra foi a de 200 testes rápidos para a detecção do novo coronavírus, que totalizou R$ 24 mil.

A quarta dispensa de licitação foi usada para contratar uma empresa que irá oferecer o serviço de limpeza equivalente a três auxiliares de limpeza por R$ 9,4 mil e o de sepultamento, avaliado a R$ 4.708,00, que corresponde a um coveiro.

Já na quinta compra, a prefeitura adquiriu 4 termômetros digitais por R$ 1.040,00, 100 protetores faciais do tipo 158-c por R$ 3,5 mil e outros 100 do modelo 200 E por R$ 3 mil, além de 720 máscaras PFF2 por R$ 4.896,00, o que totalizou R$ 12.436,00.

Já a sexta dispensa de licitação foi para a compra de 2 mil respiradores descartáveis por R$ 33 mil.

Prefeitura

A Gazeta questionou a prefeitura sobre outras aquisições, mas até o fechamento desta edição não havia tido retorno.