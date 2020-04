Quarentena segue até 10 de maio

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira, dia 17, a prorrogação da quarentena para enfrentamento da Covid-19 até o próximo dia 10 de maio em todo o Estado de São Paulo. A medida tem início a partir deste domingo, dia 19. Vargem Grande do Sul segue sem nenhum caso confirmado até o momento.

O anúncio do prolongamento da quarentena foi feito durante a coletiva de imprensa que acontece no Palácio dos Bandeirantes. São Paulo tem 11.568 contaminações confirmadas pelo novo coronavírus e 853 mortes. Há ainda 1.125 pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) –segundo o governo, há 1.800 leitos do tipo no estado.

Mobilidade

“Para reabrir o comércio e os serviços, precisamos controlar melhor a contaminação e ter o sistema público de saúde também em condições de atendimento para salvar vidas”, afirmou o governador João Doria na coletiva.

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo, que utiliza dados de movimentação de celulares sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas, mostrou que a média de isolamento social foi de 49% da população em todo Estado, na quinta-feira, dia 16. O índice que aponta a taxa de mobilidade no estado caiu para 49% na quinta-feira, dia 16, após se manter em 50% nos dias anteriores. O ideal é que seja de 70%, segundo o Centro de Contingência do Coronavírus do estado, para evitar uma rápida escalada de casos de Covid-19.

Desrespeito

A Gazeta de Vargem Grande tem recebido inúmeras denúncias a respeito do descumprimento das regras da quarentena. Em uma rápida volta pela cidade foi possível verificar a aglomeração em agências bancárias, como a Caixa Econômica Federal.

Em contrapartida, constatou que as lotéricas tem adotado medidas para o cumprimento do distanciamento entre as pessoas nas filas, que ainda assim contam com muitas pessoas.

Também foi possível verificar estabelecimentos abertos, como salões de cabeleireiros, estacionamentos de vendas de carros, cosméticas, etc. As queixas são de empresários que estão fechados e se sentem injustiçados em ver esses pontos abertos.

Ainda foi denunciado a grande concentração de pessoas na Barragem Eduíno Sbardellini, especialmente nos finais de tarde.

A reportagem questionou a prefeitura sobre a fiscalização do cumprimento das regras de quarentena e sobre orientações às pessoas que se exercitam na barragem, mas não recebeu nenhum retorno até o fechamento desta edição.