Cinco mil máscaras serão distribuídas pela prefeitura

Devido a pandemia do novo coronavírus (causador da covid-19), itens fundamentais para a prevenção estão em falta no mercado, como as máscaras. Portanto, a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul adquiriu cinco mil máscaras de tecido, que serão entregues a partir desta quarta-feira, dia 22 pelo Departamento de Ação Social e Departamento de Saúde a partir de quarta-feira, dia 22.

Essas máscaras serão doadas para pessoas que fazem parte de programas sociais. O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) divulgou em um vídeo publicado em sua página no Facebook a recomendação de que todos que saírem de suas casas, devem usar máscaras. “Colabore fazendo uso constante de máscaras na rua e principalmente nos locais com aglomerações de pessoas. A prevenção, por meio do uso de máscara e isolamento social, são duas ferramentas importantíssimas no combate ao coronavirus”, disse o prefeito.

A prefeitura está seguindo as instruções da Comissão de Acompanhamento do Covid-19 de Vargem e o Ministério de Saúde. O prefeito Amarildo informou que nesta semana fará um decreto que passará a valer a partir do dia 27 para os comerciantes.

Novas regras

Segundo ele, esse decreto irá contar com regras mais rígidas sobre o uso de máscaras, inclusive sobre a obrigação de que o dono do estabelecimento forneça máscara aos clientes que chegarem sem o utensílio. Ele pontuou que nesta semana, irá fazer uma reunião com estabelecimentos comerciais de Vargem onde há aglomeração dentro e fora do local.

O prefeito reforçou que em Vargem há apenas nove respiradores, sendo dois do Centro Cirúrgico, ou seja, apenas sete podem ser utilizados. Há algumas semanas, Vargem só contava com três destes aparelhos.

De acordo com o prefeito Amarildo, a prefeitura não consegue fazer a aquisição de mais respiradores, pois não há no mercado e nenhum município tem conseguido adqurir o aparelho. Portanto, a recomendação é de que a população use máscaras ao sair na rua, principalmente ao entrar em estabelecimentos, para que não haja o risco de levar o vírus para suas casas e passá-lo aos seus familiares.