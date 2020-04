Data de entrega dos medicamentos de alto custo foram alteradas

Os medicamentos de alto custo deste mês teve data de entrega alterada. Segundo o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, eles serão entregues, excepcionalmente este mês do dia 27 ao dia 8 de maio. A alteração ocorreu pela DRS de São João da Boa Vista.

Os medicamentos que são liberados pela Assistência Farmacêutica do Departamento Regional de São João da Boa Vista habitualmente são entregues em Vargem do dia 20 a 30 de cada mês. No entanto, segundo a prefeitura, devido a pandemia do Covid-19, esse mês será entregue com atraso.