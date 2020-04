Arrecadação de alimentos “Vargem Solidária” segue neste final de semana

O Departamento de Ação Social está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar as famílias carentes de Vargem Grande do Sul que estão passando dificuldades devido a pandemia de Coronavírus.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu a todos que já realizaram as doações através dos supermercados, escolas municipais e departamento de ação social e a todos que se mobilizaram para arrecadação.

Neste sábado, dia 25 e domingo, dia 26, as doações poderão serem realizadas no sistema drive-thru das 8h às 17h no Departamento de Ação Social, na esquina das ruas Primeiro de Maio com a Saldanha Marinho.