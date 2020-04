Associação Setembro realizou doações para entidades

Ações para amenizar os efeitos e impactos causados nas entidades devido a pandemia do novo coronavírus estão sendo preparadas pela Associação Setembro, com o objetivo de unir a população em prol dos que necessitam.

De acordo com a Associação Setembro, para a Casa de Passagem, onde os peregrinos e pessoas em situação de rua estão mais expostos, a instituição garantiu toda alimentação e produtos de higiene e limpeza do mês de abril com a compra de itens como carne, frango, leite, molho de tomate, enlatados, farinhas, ovos, café, manteiga, alho, sabão em pó, desinfetante, escovas de dente e gás de cozinha.

Para a Casa Dom Bosco, onde as crianças também estão em quarentena, a Associação Setembro doou todos os produtos de limpeza do mês de abril para garantir a segurança e higienização dentro da casa.

A Associação Setembro ainda comprou e doou um aparelho de gasometria arterial para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul. O equipamento é essencial para o combate do Covid-19 e doenças respiratórias. Com essa aquisição, o Hospital poderá otimizar a utilização dos respiradores, medindo o funcionamento dos pulmões e rins dos pacientes.

Além disso, a Associação Setembro doou 20 novas poltronas ao hospital, com o objetivo de oferecer mais conforto aos acompanhantes de pacientes, item de maior queixa na caixa de sugestões da entidade.

A soma total das doações, segundo a Associação, ultrapassa R$ 50 mil. A entidade agradeceu aos parceiros. “Ações como estas só são possíveis graças ao apoio dos nossos associados e empresas parceiras. Nosso muito obrigado por juntos contribuirmos para uma cidade mais justa e mais desenvolvida”, disseram representantes da Associação.

Sendo um associado, a pessoa pode ajudar as entidades assistidas pela Associação Setembro. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 3641-6518, WhatsApp (19) 97162-0502, pelo e-mail associacaosetembro@gmail.com ou pelo site www.associacaosetembro.com.br