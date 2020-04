Boa parte da população aderiu ao uso da máscara

Esta segunda-feira, dia 27, foi o primeiro dia do uso obrigatório de máscaras de proteção na cidade. A medida foi determinada por decreto pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), como mais uma iniciativa na prevenção à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Além da obrigação do uso da peça para pessoas que estão se deslocando pela cidade, o decreto também determina o uso de máscaras dentro de estabelecimentos onde haja aglomerações, como supermercados, lotéricas, agências bancárias, etc.

Nesta tarde, apesar de algumas pessoas ainda terem sido flagradas sem a peça de prevenção, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande verificou que muita gente entendeu a importância de se precaverem e estavam com a peça.