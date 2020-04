Campanha de Vacinação contra gripe continua na cidade

A campanha de vacinação contra a gripe, realizada pelo Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul continua na cidade. Na quinta-feira, dia 23, mais doses passaram a ser aplicadas para os grupos prioritários.

Os grupos prioritários no momento são idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, portadores de doenças crônicas, profissionais de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

As vacinas serão realizadas em todas as Unidades de Saúde, inclusive no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, das 8h às 15h, ou enquanto durar o estoque.

Conforme orientação do Departamento de Saúde, os portadores de doenças crônicas deverão apresentar carta médica de recomendação e os caminhoneiros um documento de comprovação, como carteira de motorista D ou E, crachá da empresa ou equivalente que comprove vínculo de motorista com a empresa.

A prefeitura recomenda que as pessoas evitem aglomerações, mantenham a distância de dois metros e, se possível, usem máscara.