Donos de academias se reúnem com prefeito

Muitos estabelecimentos comerciais de Vargem estão fechados em respeito à quarentena de prevenção ao novo coronavírus, causador da Covid-19. No entanto muitas lojas, bares, sorveterias, estacionamento de vendas de carros e muitos outros estão funcionando na cidade.

Entre eles, algumas academias de ginástica, que deveriam estar fechadas, estão recebendo alunos. Estes locais estariam tomando algumas medidas, como limitando o acesso de alunos e fazendo higienização de equipamentos. Mas ainda assim, estão burlando a determinação do governo estadual. Há ainda o caso de profissionais que trabalham como personal trainers e que estão indo até a casa de seus alunos, o que também não é seguro, além de não ser permitido neste período. Além, de colocar em risco seus alunos, esses “jeitinhos” encontrados por algumas academias está gerando transtorno para aqueles que estão seguindo as determinações das autoridades estaduais e municipais e permanecendo com suas academias fechadas.

Para buscar uma solução, alguns desses empresários se reuniram na tarde de ontem com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) para expor a situação e cobrar a fiscalização do cumprimento da lei estadual. O prefeito ouviu a queixa dos empresários, disse que o cumprimento da lei de quarentena cabe à Polícia Militar e voltou a defender as medidas de isolamento social.