Falecimentos

Faleceu o sr. Abílio Lourenço, no dia 17 de abril, aos 78 anos de idade. Viúvo de dona Laura Domingues Lourenço, deixa os filhos Janaína, Joseani e Júlio César, o genro João Paulo, a nora Ester, e os netos Eliezer, Marcela e o neto de coração Wellington. Foi sepultado no dia 18 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Adolfo Vitorino dos Santos, no dia 18 de abril, aos 74 anos de idade. Deixa a esposa Isabel, os filhos Anderson e Renata, a nora Márcia, o genro Rodrigo e o neto Breno Arthur. Foi sepultado no dia 19 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Antônio Geraldo Teodoro, no dia 20 de abril, aos 71 anos de idade. Deixa a esposa Terezinha e os filhos Jeferson, Anderson, Graziela, Daniela e Alessandro, o genro Marcelo, as noras Vanessa e Juliana, e os netos Pedro Henrique, Heitor, Felipe, André, Gabriel, Matheus e Gael. Foi sepultado no dia 20 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Elaine Batista da Silva, no dia 23 de abril, aos 45 anos de idade. Solteira, deixa a mãe Vicenta da Silva, os filhos Bruno, Ana e Gustavo, o genro Rafael Henrique e a nora Maria Beatriz. Foi sepultada no dia 24 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Hedelo Antônio de Oliveira, mais conhecido por ¨Bigode¨, no dia 24 de abril, aos 80 anos de idade. Viúvo de dona Maria Gonçalina de Oliveira, deixa os filhos Valéria, Beatriz, José Antônio e Alberto, genros, noras, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 24 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu em Campinas onde residia, Guilherme Castro de Paiva, no dia 21 de abril, aos 35 anos de idade. Guilherme deixa a esposa Andresa, os pais Maria e Zurty, as avós Ana e Lourdes, o avô Tonico, os irmãos Isabela e Murilo, tios e primos. Seu corpo foi velado no velório do Cemitério da Saudade e seu sepultamento aconteceu no dia 22, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu a sra. Regina Aparecida dos Reis, no dia 20 de abril, aos 53 anos de idade. Solteira, deixa os filhos Camila, Tamires e Luís Henrique. Foi sepultada no dia 20 de abril, no Cemitério da Saudade.