Momento Pet

Na casa da família de Nathalia Bernardelli, gatinhos e cachorrinhos convivem numa boa. Ela contou à coluna Mundo Pet que ganhou o Benjamin, um gatinho persa com vira-lata, em 2015. O bichano nasceu no dia 12 de outubro daquele ano e ganhou o aconchego de Nathalia no dia 27 de novembro.

Já o Afonsinho é um cãozinho da raça Lulu da Pomerânia Anão e tem apenas 6 meses, chegando na casa de Nathalia no dia 15 de dezembro do ano passado. “Eles são meus companheiros, alegram a nossa vida e dia”, contou.

Nathalia contou que para garantir que os bichinhos permaneçam saudáveis, capricha na qualidade da ração e no caso do Afonsinho, precisa pentear a pelagem todos os dias. Fotos: Arquivo Pessoal