O futuro do trabalho pós pandemia

Desde que a Covid-19 chegou ao país, ela tem feito muitas vítimas com seu rápido contágio, porém, o que poucos perceberam é que estamos diante de uma situação muito delicada, pois essa pandemia não ameaça apenas vidas diretamente, mas sim, a economia mundial, e podemos vivenciar dentro dos próximos meses o início de uma crise ainda mais severa do que a crise de 2014, crise essa que praticamente acabamos de decretar o seu fim, e o número de demissões que ocorreram esta semana em toda a região, como reflexo da pandemia, comprova o que iremos vivenciar.

Com as vendas estacionadas, quem sofre maior impacto são os micros e pequenos empresários que não possuem reserva, ou seja, com esse impacto agressivo na economia, muitos terão como consequência o encerramento de suas atividades, demitindo seus colaboradores e figurando, também, na estatística de desempregados. E é espantoso ver como muitos ainda não se atentaram para a gravidade da situação, e certamente enxergarão o problema com outros olhos, quando o infectado pelo vírus for alguém da sua família ou alguém especial, ou ainda quando as notícias das demissões ganharem força e impactarem diretamente o seu negócio ou acabar virando estatística entre os demitidos.

E independentemente da sua situação, mesmo que você esteja empregado, ou que sua empresa tenha força para suportar mais essa recessão, esse é um momento de muita atenção e planejamento diante de tantas incertezas. Mas sem sombra alguma de dúvida, os ingredientes essenciais para essa turbulência são a positividade, a fé, a esperança e sobretudo a certeza de que vai acabar da melhor maneira. Teremos muita luta pela frente, muito plantio e em breve, novamente, as melhores colheitas.

Sobre emprego e trabalho, você precisa ter em mente que uma coisa é muito diferente da outra, e o que sempre esteve em risco foi o emprego com carteira assinada, sobretudo por conta das altas taxas tributárias e infelizmente não existe esse tipo de emprego para todos que necessitam, mas existe muito trabalho, e é o trabalho que precisa ter um valor maior a partir de agora. Se alguém precisa de algum tipo de serviço e você consegue executar, não é o momento de pensar em carteira assinada, é o momento de zelar para que não lhe falte alimento na mesa, e esse é o momento oportuno para um importante aprendizado: há uma vida imensa que vai além da carteira assinada, e que em alguns casos, é, ainda, mais rentável do que o trabalho informal quando a pessoa não se vê como uma mera autônoma, mas sim como empreendedora.

Contudo, vivenciaremos um momento difícil pela frente, um momento onde a união, a criatividade e a humildade se farão muito necessários. Um momento onde mais importante do que status ou qualquer outra coisa que indique posição de destaque ou superioridade, será colocar comida na mesa e garantir a moradia de sua família, um momento de conexão real com o que verdadeiramente importa. Não tenha dúvida de que isso tudo passará, que qualquer tempestade tem fim, e que dias de sol, demorando ou não, nascerão. Eu sou a Gaby Lourenço e farei uma live especial dia 28, às 19h15, em minha página no facebook (facebook.com/palesetrantegaby) com o tema: Empregabilidade e Trabalho: O Futuro pós Pandemia. Forte abraço, muito sucesso e, a gente se encontra.