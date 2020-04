Prefeitura plantou 150 mudas de árvores em avenida

A avenida Aurora Fernandes Bolonha, que segue às margens do Rio Verde, da altura da Praça da Bíblia até a nova ponte que está sendo construída na Avenida Alice Buosi, foi arborizada pelo Departamento de Meio Ambiente.

Ao todo, foram plantadas 150 mudas de árvores ao longo da via. De acordo com a prefeitura, a avenida recebeu 75 mudas de Jacarandá e 75 de Pau Ferro, todas elas com mais de 2,5 metros de altura.