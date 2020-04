Projeto visa aumentar percentual da contribuição previdenciária dos servidores

Um projeto de lei para redefinir as alíquotas de contribuição previdenciárias destinadas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da prefeitura deu entrada na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul e está em análise pelo Jurídico da Casa.

Segundo o projeto, a alíquota de contribuição dos segurados em atividade para o custeio do Regime Próprio de Previdência Social passará de 11% a 14%, incidentes sobre a remuneração de contribuição, a ser descontada em folha.

Segundo o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o projeto tem o objetivo de adequar a legislação municipal aos novos ditames constitucionais estabelecidos na Emenda Constitucional de novembro de 2019, especificamente no que diz respeito à alíquota mínima de contribuição previdenciária destes regimes.

Os repasses das alíquotas, segundo o projeto aprovado, deverão ocorrer mensalmente com objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial e a manutenção do custeio previdenciário, na forma prevista na legislação específica.

De acordo com o projeto, se aprovada, a lei entrará em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente à data de sua aprovação.

O prefeito destacou que a alíquota dos servidores estaduais, distritais e municipais continua não podendo ser inferior à do servidor federal. Por sua vez, ele pontua que a Emenda prevê que, até que seja editada a alíquota previdenciária prevista em Lei Federal, a alíquota será de 14% aos servidores da União, com vigência a partir do 1º dia do 4º mês subsequente ao da data da publicação da Emenda. O projeto, segundo Amarildo, visa adequar a essa alteração observando-se o prazo estabelecido na Emenda, e seguindo o parâmetro estabelecido para os servidores federais, conforme determina a Constituição.

Esclarecimentos

Uma vez que por conta da pandemia a Câmara está impossibilitada de realizar audiências públicas, o presidente do Legislativo, Paulinho da Prefeitura (PSDB), encaminhou ofícios para Moacyr Rosseto, diretor financeiro do Fundo de Previdência, e para Edson Bovo, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), para que participem de uma reunião com os vereadores para que sejam esclarecidos pontos do projeto.