PT afirma que não decidiu apoio nas eleições 2020

Na edição do último sábado, dia 18, da Gazeta de Vargem Grande, foi publicada a reportagem “Partidos se posicionam para disputar eleições deste ano”. A reportagem, elaborada com base em informações dos bastidores políticos da cidade, elencou uma série de possibilidades e hipóteses que estão sendo discutidas com relação aos principais pré-candidatos e apoiadores.

O texto trouxe a informação que entre os partidos que poderiam estar alinhados com o atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e podem vir a apoiá-lo na sua reeleição, estariam o MDB, o PSB e o PT. Uma das legendas mencionadas na reportagem, o Partido dos Trabalhadores, com diretório municipal presidido por Luis Carlos Teixeira, procurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande para esclarecer e enfatizar que não há nenhuma decisão de apoio tomada. Segue a nota enviada:

“Referente à matéria publicada na data de 18 de abril de 2020, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Vargem Grande do Sul, vem através deste esclarecer que, “não existe nenhuma definição sobre apoio a nenhuma candidatura a prefeito” e que a informação relatada na matéria em questão não condiz com a verdade e que o Partido dos Trabalhadores nem sequer foi consultado sobre o assunto. As questões partidárias são decididas de forma democrática e portanto ninguém está autorizado a falar em nome do partido sem que o assunto seja discutido entre os membros e filiados”, Luis Carlos Teixeira, presidente do Diretório Municipal.