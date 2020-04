Saúde aguarda resultados de exames de duas pessoas que faleceram com suspeitas de Covid-19

A Gazeta de Vargem Grande verificou que duas senhoras que faleceram recentemente tiveram material colhido para testarem se tinham ou não Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

A cidade segue sem nenhum caso confirmado e a prefeitura aguarda o resultado de 4 exames.

As duas vítimas eram mulheres, com mais de 70 e 80 anos. Uma faleceu no Hospital de Caridade e outra no Hospital de Espírito Santo do Pinhal. Nos dois casos foram colhidos material para os exames. A expectativa é que os resultados cheguem ainda esta semana.

Suspeita

Apesar de se tratarem de casos ainda suspeitos, é preciso seguir um protocolo. Os familiares e pessoas que tiveram contato com as mulheres precisam permanecer em isolamento. Além disso, não se pode velar o corpo, que é sepultado com o acompanhamento de poucos familiares, que devem permanecer distantes, conforme explicou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que tem coordenado com muito afinco as ações de prevenção à pandemia na cidade