Resultado de caso de morte suspeita por Covid-19 deu negativo

A prefeitura recebeu nesta terça-feira, dia 28, o resultado do teste para covid-19 colhido junto a uma paciente que veio a falecer na madrugada da segunda-feira, dia 27.

A paciente de 89 foi atendida inicialmente no Hospital de Caridade. Segundo o informado pela prefeitura, houve suspeita de covid-19 e foi colhido material para o teste. Ela foi transferida para a Santa Casa de Espírito Santo do Pinhal, onde acabou falecendo. Segundo o informado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) o resultado foi negativo.

Aguardando

A prefeitura aguarda ainda o resultado do teste feito na paciente de 71 anos, que faleceu no domingo, dia 26, no Hospital de Caridade.

Protocolo

De acordo com o comunicado pela prefeitura, as duas pacientes se encaixavam em grupos de risco por doenças pré-existentes e também pela idade avançada. Elas ainda apresentaram problemas respiratórios durante a internação. Seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, foram coletadas amostras das duas pacientes enquanto estava internadas.

A partir da coleta dos exames, a prefeitura informou que é preciso seguir todo o protocolo do Ministério da Saúde, que determina quarentena aos familiares e pessoas que tiveram contato com as pacientes. Há procedimentos inclusive para velório e sepultamento, que deve ser acompanhado por um número restrito de familiares.

Casos

Vargem Grande do Sul segue sem casos confirmados de covid-19. Ao todo, 10 testes feitos deram negativos e são 4 pacientes que ainda aguardam resultado dos exames.