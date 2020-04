GCM localizou motocicleta furtada em janeiro

Uma motocicleta que havia sido furtada no dia 19 de janeiro de 2019 foi localizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) na segunda-feira, dia 20.

Na ocasião, a equipe composta pelos GCMs Thiago, Maurício e o inspetor Francisco foi acionada via rádio para se deslocar a uma propriedade rural onde havia um incêndio em uma mata. Ao chegar no local, a equipe localizou uma motocicleta totalmente queimada.

A equipe verificou a numeração e constatou que era produto de furto ocorrido em janeiro do ano anterior. A motocicleta foi apresentada na delegacia de São João da Boa Vista para as demais providências.