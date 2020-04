Homem foi preso com 157 porções de maconha

Em trabalho conjunto, a Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas, na quarta-feira, dia 22, na Cohab V.

As equipes recebiam informações que um morador do bairro estaria guardando grande quantidade de maconha em uma residência. Então, no dia 22, policiais civis e militares realizaram trabalho de observação pelo local e depois fizeram contato com o morador, que acabou confessando que realmente guardava drogas no interior da residência.

Ao realizar buscas, embaixo do botijão da cozinha as equipes encontraram, no total, 157 porções de maconha, todas devidamente embaladas e prontas para venda. O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.