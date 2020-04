Não vai participar

O atual vice-prefeito José Roberto Rotta (Cidadania) não vai participar das eleições municipais de outubro. Funcionário do Estado, ele teria de pedir o afastamento do cargo que ocupa e não o fez, o que o impede de se candidatar para cargo eletivo nas próximas eleições.

Não está cumprindo

Em requerimento ao chefe do Executivo, o vereador Paulinho cobra do prefeito Amarildo respostas aos requerimentos aprovados pelo Legislativo e que tem o prazo de 15 dias para serem respondidos. “Entretanto, muitos dos requerimentos aprovados pelo Plenário da Câmara Municipal não estão sendo respondidos pelo chefe do Executivo. Qual o motivo que justifica o reiterado descumprimento da ordem legal?”, indaga o presidente da Câmara ao prefeito.

Saída de Moro

A saída do ministro da Justiça Sérgio Moro abre uma crise sem precedentes no governo do presidente Jair Bolsonaro. Este já vinha mancando com a exoneração do ex-ministro Mandetta da Saúde, só que Moro, que detém um enorme prestígio, saiu acusando Bolsonaro de interferir na condução da polícia federal, o que é muito grave e vai contra tudo que Bolsonaro pregava aos seus eleitores.

Herói da Lava Jato

Grande parte dos que votaram em Bolsonaro sonhavam com o combate à corrupção e tinham em Sérgio Moro a grande figura no governo a desempenhar este papel. Só que quando a Polícia Federal começou a investigar os filhos do presidente envolvidos com rachadinhas e milicianos, Moro começou a cair em desgraça.

Força política

Um dos homens públicos com maior apoio popular nos dias de hoje, superior inclusive à do presidente Bolsonaro, Moro sai com moral e pode ter um futuro político brilhante pela frente, inclusive disputando as eleições presidenciais daqui a dois anos, até mesmo contra o próprio Bolsonaro.