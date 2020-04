PM prendeu família que traficava drogas

A equipe da Polícia Militar composta pelos cabos Salomão e Silas, com apoio dos cabos Lasmar e Querino e do soldado César, prendeu uma família por tráfico de drogas e associação, na Cohab IV, o dia 18.

Segundo o boletim de ocorrência, há tempos a equipe vinha recebendo informações de que uma família estaria envolvida com o tráfico de drogas. Os policiais passaram a monitorar o local e constataram a movimentação suspeita, tanto que abordaram um rapaz que havia acabado de deixar a residência em atitude suspeita. Aos fazerem a busca, os PMs encontraram uma porção de maconha com ele.

O rapaz acabou confessando ter comprado a droga na casa, pagando R$ 10,00 pela porção. Ele disse ainda que chegando no local fez contato com uma senhora, que indicou o portão do lado da mesma residência, onde adquiriu a droga de uma outra mulher, e que não seria a primeira vez que comprou entorpecentes no local.

Assim, foi solicitado apoio das viaturas de serviço e os policiais se deslocaram para o local, onde ocorreu a venda do entorpecente.

A equipe avistou o portão da residência aberto, sendo possível visualizar um rapaz, que foi abordado e questionado. Ele confessou ter mais drogas dentro de seu guarda-roupas. Em buscas pelo imóvel foi localizado dentro do quarto do rapaz mais três porções de maconha, um celular, a quantia de R$ 1.616,50 entre cédulas e moedas e também um caderno com anotações da venda de drogas.

Na cozinha, foi localizado embalagens plásticas uma tesoura e uma faca, no quarto da mulher, um celular e a quantia de R$ 105,00 em cédulas. No interior da residência as buscas foram acompanhadas pela mulher e sua mãe. Em buscas pelo quintal da residência foi localizado um tubo de PVC que estava enterrado com uma sacola com mais 19 porções de maconha idênticas as localizadas anteriormente.

Diante do que a equipe avistou e da versão do rapaz que havia comprado, a mulher que fez contato com ele em primeiro momento foi a mãe e quem lhe entregou a droga foi a filha. Questionado, o rapaz assumiu a propriedade das drogas e dos objetos apreendidos.

Em ato contínuo foi dada voz de prisão em flagrante delito aos três por tráfico de drogas e associação e ao rapaz que havia comprado por porte de drogas. Todos foram conduzidos ao plantão policial em São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou o flagrante permanecendo a família presa à disposição da Justiça e o rapaz que havia comprado foi autuado no porte de drogas, sendo liberado.