Segunda morte suspeita de covid-19 também teve resultado negativo

A prefeitura divulgou a pouco, nesta quinta-feira, dia 30 de abril, em sua página no Facebook que o exame para detectar covid-19 em uma paciente de 71 anos que faleceu no último final de semana no Hospital de Caridade deu negativo para o novo corona vírus, causador da doença.

Nesta semana, foram registradas duas mortes suspeitas de mulheres que tiveram material coletado para testes enquanto ainda estavam internadas. As duas deram negativo e assim, Vargem Grande do Sul segue sem nenhum caso confirmado da doença.

Três pacientes ainda aguardam resultado de exames enquanto outros 12 testes já deram negativo.