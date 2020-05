Adolescente é pego com com porções de maconha

A equipe da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul formada pelos soldados Belchior e Emiliano patrulhavam pelos bairros da cidade na quinta-feira, dia 30, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas, quando ao entrarem na rua Julieta Geremias Nora avistaram um adolescente em atitude suspeita, perto de uma quadra existente na via.

Ele foi parado pela equipe e revistado e acabou contando aos policiais que estava ali para fumar um cigarro de maconha e ao perceber a viatura, jogou a droga no chão. Ele foi perguntado pelos PMs e contou ainda aos policiais que havia mais porções do entorpecente na sua casa.

Já na sua residência, na Cohab 6, os policiais entraram em contato com a mãe do garoto, que permitiu a entrada da equipe na casa e acompanhou as buscas. Os PMs encontraram um pote em cima de uma estante do quarto do adolescente com 28 porções de maconha já embaladas e prontas para a venda.

O garoto foi levado ao Plantão Policial com a sua mãe e o Delegado de Plantão determinou a elaboração do ato infracional de tráfico de drogas.