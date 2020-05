GCM combateu dois focos de incêndio no Dolores

As equipes da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil tiveram uma madrugada complicada na última terça-feira, dia 28 de abril. O grupamento foi acionado para combater dois focos de incêndio no Jardim Dolores.

Um deles se tratava de uma casa abandonada na rua Pedro Ferrari. De acordo com Marco Antônio da Silva, comandante da GCM, se tratava de um imóvel abandonado. As equipes trabalharam rapidamente na contenção das chamas e felizmente, ninguém saiu ferido e as casas vizinhas também não foram atingidas.

O outro atendimento foi o combate de um foco de fogo em terreno, nas proximidades da Igreja Matriz de São Joaquim, que também foi contido pela equipe.

A GCM lembra que a temporada de estiagem teve início e faz um apelo aos vargengrandenses que mantenham terrenos carpidos e não utilize fogo para limpar as áreas, prevenindo incêndios.