No escuro, moradores da Vila Polar cobram Elektro

A Gazeta de Vargem Grande recebeu nesta semana, a queixa de um morador da rua João Garcia Miron, próximo à estrada que liga Vargem a Itobi, a respeito de lâmpadas queimadas em vários pontos de luz neste trecho da via.

Segundo o morador, o local está às escuras desde o dia 13 de abril. Ele entrou em contato com a Elektro, concessionária responsável pela iluminação pública em Vargem, e inicialmente recebeu a informação de que o prazo para o reparo seria até o dia 20 de abril. Passados quase uma semana após esse limite e ainda sem luz na rua, ele voltou a ligar na Elektro e recebeu novo prazo para reparo, que desta vez seria executado até o dia 5 de maio.

O morador criticou a demora na resolução do problema, uma vez que já são mais de 15 dias com a rua no escuro.

A Gazeta procurou a Elektro questionando o motivo da demora no reparo. A concessionária informou apenas que a troca da lâmpada está programada para o dia 5 de maio.

Há mais de 15 dias moradores estão sem luz na rua João Garcia Miron