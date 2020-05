Vargem tem mais de 100 casos de dengue

Dengue hemorrágica matou um Idoso de Águas da Prata

O número de casos de dengue sobe a cada dia em todas as cidades da região. Em Vargem Grande do Sul, na quarta-feira, dia 29, os casos de dengue confirmados chegaram a 107 neste ano. No total, segundo o Departamento de Saúde, há 138 notificações da doença no município.

A cidade vizinha São João da Boa Vista, na quinta-feira, dia 30, registrava mais de 1.000 casos de doença. No total, São João teve 1.012 casos confirmados até a data, onde apenas 30 eram importados. Ao todo, segundo o boletim epidemiológico, 1725 notificações de casos de dengue foram feitos na cidade e 380 casos ainda aguardam o resultado.

Em Águas da Prata, um idoso de 83 anos morreu vítima de dengue hemorrágica, que é o tipo 2 da doença. De acordo com o jornal O Município, o paciente, que sofria de insuficiência renal, teve o quadro agravado pela doença. O óbito ocorreu no mesmo dia em que a coleta do sangue foi feita pra análise e o resultado chegou dez dias depois.

A dengue pode apresentar sintomas como febre alta repentina; dor de cabeça; dores musculares; dor nas articulações e atrás dos olhos; fraqueza; vermelhidão no corpo; e coceira.

A diferença para a dengue hemorrágica é que além dos sintomas da dengue clássica, pode haver também confusão mental, agitação ou insônia; perda de consciência; sangramento na boca, nas gengivas e nariz; boca seca e muita sede; dificuldade de respiração; fortes dores abdominais e vômitos intensos; pele pálida, fria e úmida; e pulso fraco.