Voluntários precisam de doações para café da manhã dos caminhoneiros

O grupo de voluntários, alunos e formandos do Centro de Formação de Bombeiro Civil de Vargem Grande do Sul que estão entregando café da manhã para caminhoneiros que passam pelas rodovias da cidade desde o início do mês, precisam de doações para continuar com a iniciativa.

A entrega do café da manhã e apoio aos motoristas de caminhão acontece no Campo de Treinamento, na entrada de Vargem sentido Casa Branca, a partir das 5h.

A ação começou no dia dia 6 prosseguiu diariamente, uma vez que desde o início da quarentena, os locais onde estes profissionais faziam suas paradas para alimentação acabaram tendo que suspender suas atividades devido às normas do isolamento social trazidas pelo governo estadual.

No entanto, para prosseguirem com as doações, os voluntários precisam de doações, especialmente de bolachas e pães de forma ou francês, manteiga, açúcar e gás.

As doações podem ser entregues no Centro de Formação de Bombeiro Civil de Vargem, à rua Sargento Cassiano, nº 2835. Os interessados ainda podem entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99164-5011 e os voluntários retiram as doações com quem quiser contribuir.