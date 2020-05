Comissão pede para que romeiros não façam trajeto

A Comissão da Via Crucis e o Departamento de Cultura e Turismo pedem e recomendam a todos os caminheiros e ciclistas que não realizem o trajeto dos 12 km da Via Crucis, trecho que faz parte do Caminho da Fé e passa por Vargem Grande do Sul, durante a quarentena de prevenção à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

A recomendação no dia a dia, segundo o informado, é para evitar aglomerações, principalmente quando o caminho é feito em pequenos grupos. Na sexta-feira, dia 1º, seria a 3ª Caminhada da Via Crucis e foi pedido que os fiéis não fizerem o percurso.

Desde a terça-feira, dia 28, deu início a campanha #viacrucisemcasa, onde os fiéis podem enviar à Comissão, foto com um altar para Nossa Senhora feito em casa em demonstração de fé. Na data, diferente dos outros dias, a Comissão da Via Crucis e o Departamento de Cultura e Turismo, pedem para que os romeiros rezem em casa.

“Por isso na data do dia 1º de Maio deste ano, estaremos unidos em oração dentro dos lares, pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que interceda a Deus por toda a humanidade”, disse a Comissão e a Cultura. Na data seria realizada a Terceira Caminhada no trecho.

Lucas Buzato, membro da Comissão e Assessor do Departamento de Cultura, explicou que a decisão ocorreu por ser necessário evitar aglomerações, o que ocorre caso muitas pessoas pensarem em fazer a mesma coisa, mesmo que sozinho ou em pequenos grupos.

Por enquanto, como não há previsão neste momento delicado, a Comissão e a Cultura pontua que o maior ato de fé é cuidar dos nossos familiares, amigos e todos que estão em volta.

Mais eventos

Em breve, de acordo com o Departamento de Cultura, haverá a abertura da exposição da Via Crucis, que já está 100% montada. Segundo o informado, logo que a quarentena e a pandemia passar e tudo estiver normalizado, uma data será marcada. Este evento aconteceria em março.

Já a Festa das Nações, marcada para acontecer em maio, segue sem cancelamento e adiamento oficial.