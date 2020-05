Momento Pet

Nesta semana, a coluna traz a história de Mayara Emidio de Oliveira e sua gatinha siamesa chamada Gata, de 3 meses. Segundo Mayara, Gata sempre foi muito medrosa e até hoje não consegue ficar perto das pessoas. Mas Gata não desgruda de sua tutora. “Ela é muito parceira parece um carrapatinho, todo lugar que eu vou ela está atrás”, comentou.

Gata chegou ao lar da família, quando Mayara leu uma postagem de uma amiga que buscava um lar para dois filhotinhos que foram jogados em uma chácara onde havia um cão. Com pena dos gatinhos, ela levou os dois para casa.

No entanto, o machinho acabou escapando e infelizmente foi atacado por cachorros de rua e não sobreviveu. “Eu agradeço muito por eles terem entrado na minha vida, sinto muita falta do meu amorzinho que está no céu dos gatinhos, sofro até hoje por não ter conseguido protegê-lo, mas vou cuidar da irmãzinha dele com todo meu amor, ela é a minha vida”, contou.