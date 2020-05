Ronaldo Marques fez live solidária

O músico vargengrandense Ronaldo Marques arrecadou alimentos em uma ação solidária promovida durante uma live que realizou no último dia 19 de abril. A apresentação foi acompanhada por milhares de internautas e resultou na arrecadação de 700 kg de alimentos, que foram doados à Associação Setembro.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o músico contou que a ideia partiu dos seus fãs e seguidores, que propuseram a realização do show online. Em conjunto, foi realizada a ação solidária para auxiliar famílias em risco social que tiveram a situação agravada com a pandemia de covid-19. O músico abraçou a ideia que também conseguiu a parceria de empresas da cidade, que se sensibilizaram com a iniciativa e contribuíram com doações.

“O projeto começou a partir dos seguidores e fãs que pediram uma live, graças a Deus que tem gente que curte e segue nosso trabalho”, disse. “Aí, pedi para que o pessoal que pudesse doar, a gente iria arrecadar para distribuir às famílias carentes”, comentou.

A live foi realizada no dia 19, com muita música sertaneja. Ronaldo Marques fez questão de ressaltar que tudo foi feito seguindo as normas sanitárias, evitando aglomerações. Ele mesmo montou o cenário e a produção contou com o mínimo essencial para a realização. Além disso, os músicos que participaram mantiveram a distância preconizada pelas normas.

Participaram da apresentação Izio Gabricho, no violão, Leandro Oliveira, na sanfona e Gabriel, também na sanfona. “Arrecadamos mais de 700 kg que já foram entregues para a Associação Setembro, que é um órgão muito competente e fará a triagem para a entrega dessas doações”, contou.

O músico aprovou o resultado . “Foi muito positivo. Fiquei surpreso pelo tanto que o pessoal é solidário e ajudou. Quero agradecer de coração a todos”, afirmou. Ele comentou que estuda fazer outra ação semelhante, para continuar ajudando as famílias da cidade.

Associação Setembro

A Associação Setembro se manifestou em suas redes sociais, agradecendo a iniciativa do cantor. “Nosso muito obrigado ao Ronaldo Marques e a todos os doadores da live realizada no último dia 19 de abril. Foram arrecadados 700 kg de alimentos que serão destinados às famílias com vulnerabilidade em virtude da pandemia do novo coronavírus. Que iniciativas como esta se multipliquem e que possamos juntos contribuir para uma cidade mais justa e mais desenvolvida”.

Solidariedade

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM) e a Associação de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais (AASSASP) fizeram uma doação de 40 cestas básicas para a campanha de arrecadação de alimentos Vargem Solidária da prefeitura. A doação foi em nome de todos os servidores municipais e os produtos serão destinados às famílias em vulnerabilidade