TG arrecadou 3 mil kg de alimentos para famílias carentes

O Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, realizou uma campanha de doação de alimentos para famílias carentes do município. No total, foram arrecadados 3 mil kg de mantimentos.

Segundo o Chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02-092, o Subtenente Alexandre Soares Mariano, os alimentos foram encaminhados para o Departamento de Ação Social da prefeitura nos dias 16 e 17 de abril, para então serem doados a famílias necessitadas.

O Subtenente Alexandre comentou que diante do atual contexto da pandemia estabelecida por causa do coronavírus, o Tiro de Guerra, após receber solicitação do município, prontamente levou para apreciação do Comando da 2ª Região Militar, Escalão Superior, que autorizou a participação na arrecadação. Ele avaliou a ação. “Foram arrecadadas quase três toneladas de gêneros, considerando alimentos não perecíveis, bem como material para higiene e limpeza. Um excelente resultado”

No total, foram dois dias de arrecadação. Alexandre agradeceu a todas as empresas e pessoas que contribuíram pra o sucesso do evento de arrecadação.

O Chefe de Instrução pontuou ainda que o Tiro de Guerra está sempre à disposição da cidade e quando solicitado, encaminhará o pedido ao Escalão Superior para análise e aprovação de uma nova ação.