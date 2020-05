Falecimentos

Faleceu Cristiana Regina D’Ambrosio, no dia 26 de abril, aos 43 anos, com síndrome de Guillain Barre, insuficiência respiratória. Cris, que por muitos anos teve a loja de presentes Carrossel e era muito querida na cidade, trabalhava atualmente na Superfrio. Ela deixa o marido Nilton e os filhos Paula, Lucas e Camili. Foi sepultada em Santo Antônio do Jardim (SP), cidade de sua família.

Faleceu a sra. Marilene de Salles Narcizo, no dia 26 de abril, aos 71 anos de idade. A dona de casa deixa o marido Vitor, os filhos Felipe, Gabriela, Eliane e Luciane, os netos Thayná, Gabriel, Brendah e Maria Eduarda, os bisnetos Annalua e Anna Lívia, os genros Richarles e Sandro e a nora Lívia. Foi sepultada no dia 27 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. José Visconde Filho, no dia 25 de abril, aos 92 anos de idade. Viúvo da esposa Nair, deixa as filhas Izildinha e Regina, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 25 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Sebastião Evangelista de Carvalho, no dia 28 de abril, aos 65 anos de idade. Solteiro, ele deixa irmãos e sobrinhos. O aposentado foi sepultado no dia 29 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a sra. Maria de Lourdes Pereira Nunes, no dia 24 de abril, aos 57 anos de idade. A cozinheira deixa o marido Celso, conhecido como Caju Massagista, os filhos Eduardo, Bruno e João Felipe e os netos Maria Eduarda, Maria Vitória, Fernanda e Cristiano Augusto. Ela foi sepultada no dia 25 de abril, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o sr. Jamilton Romano Marti, mais conhecido como sr. Mirto Romano, no dia 29 de abril, aos 85 anos de idade. Ele deixa a esposa Janete, os filhos Marilena, Margarete, Jamilton, Luís Fernando, Maria Antonieta, Marcelo, Márcio, Paulo, Janete e João Alexandre, 20 netos, 10 bisnetos, uma tataraneta, genros, noras e demais familiares. Foi sepultado no dia 30 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu em São João da Boa Vista, na madrugada de 30 de abril de 2020, aos 93 anos de idade, a sra. Conceição Aparecida Dutra Bolonha, viúva do sr. Arthur Bolonha, mais conhecido como Turi, deixa os filhos Cristiano Dutra Bolonha já falecido e Arthur Bolonha Filho, as noras Eniza Cipola e Luciana Loreti Bolonha, os netos Olivia, Arthur, João Pedro e Fernanda e os bisnetos Bento e Martim. De tradicional família vargengrandense dona Conceição durante muitos anos foi inspetora de alunos junto ao Alexandre Fleming, deixando saudades junto aos familiares e a todos que a conheceram. Foi sepultada no dia 30 de abril, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a sra. Aparecida Nonis Gomes, no dia 29 de abril, aos 88 anos de idade. Viúva, ela deixa o filho Aparecido. Foi sepultada no dia 30 de abril, no Cemitério da Saudade.