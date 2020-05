Gatos aparecem mortos no Jardim São Paulo

Dois gatos apareceram mortos com suspeita de envenenamento neste último final de semana, no Jardim São Paulo. Segundo uma moradora que procurou o jornal, os animais estavam saudáveis e na manhã do sábado, dia 25, foram encontrados já sem vida.

Um dos gatos estava nas proximidades da rua Amélia Ribeiro da Silva, nº 575 e outro na rua Batista Figueiredo, próximo ao número 723. A moradora comentou ainda que acionou a prefeitura para que alguém tomasse providências, mas disse que não obteve retorno. Ela lamentou a morte dos bichinhos e pediu para que as pessoas se conscientizassem de que maus tratos a animais é crime.

Prefeitura

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente comentou à Gazeta de Vargem Grande teve ciência do caso no início da semana e orientou a moradora a ligar na vigilância sanitária para solicitar a retirada dos corpos dos animais.

Segundo a prefeitura, neste e em outros casos análogos a pessoa deve fazer boletim de ocorrência denunciando o caso e apresentado todas as provas que possuir a respeito do ocorrido.

“Lembramos que o envenenamento de animal é crime, e que o autor está sujeito a inúmeras penalidades. Solicitamos a população em geral que denunciem as pessoas que estão cometendo esse tipo de crime contra animais”, explicou a prefeitura.