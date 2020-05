Homem bateu carro em cerca e morreu

Um homem de 52 anos de São Sebastião da Grama trafegava pela estrada vicinal Padre Gino Righetti, que liga Vargem Grande do Sul e Itobi, e faleceu, no dia 22.

Segundo o boletim de ocorrência, foi apurado que o motorista, Luís Henrique Neves Pinheiro, estava em um Fusca sentido Itobi, quando saiu com o veículo para o acostamento e avançou contra a cerca de uma propriedade marginal a pista, imobilizando-se no local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu o local, constatando a ausência de sinais vitais no rapaz. A Guarda Civil Municipal (GCM) também compareceu no local, com sua própria viatura de resgate.

A GCM entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil, e o investigador Diego se deslocou para o local. O Instituto de Criminalística foi acionado para perícia no local, comparecendo a equipe composta pelos peritos Luís Henrique e Marcelo.

Após a perícia, o veículo foi liberado para a família e o corpo levado até o necrotério municipal, sendo que o translado do corpo seria de responsabilidade de uma Funerária de São Sebastião da Grama.