Operação Lavoisier já prendeu 10 pessoas

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Casa Branca deflagrou no dia 18 de abril mais uma etapa da Operação Lavoisier, que visou desbaratar uma associação para o tráfico de drogas sintéticas que agia em Casa Branca e região.

Na ocasião, os policiais da DISE de Casa Branca cumpriram mandado de prisão temporária contra um suspeito de 27 anos, na região central do município.

Segundo o delegado da DISE, Wanderley Martins, o suspeito é investigado por estar associado a um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas sintéticas no município e região.

A delegacia especializada deflagrou a Operação Lavoisier, que já colocou atrás das grades 10 pessoas até hoje. Ainda segundo o delegado, o suspeito estaria coagindo testemunhas do caso, o que motivou sua prisão. Ele também é investigado por associação ao tráfico de drogas. Sua prisão temporária poderá ser prorrogada, se necessário, para a conclusão das investigações.