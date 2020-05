Rapaz foi preso por tráfico de drogas

A equipe da Polícia Militar composta pelo 2º tenente Felipe Júnior, pelos soldados Amauri e Sila e pelo cabo Thomaz prendeu um rapaz por tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, na segunda-feira, dia 27.

A partir de informações sobre o tráfico de drogas no local, a equipe foi averiguar e flagrou um rapaz em pé entregando algo que aparentou ser dinheiro e recebeu de outro indivíduo um invólucro, que suspeitavam ser droga.

O suspeito foi abordado pelos policiais e foram localizados uma porção de maconha, e R$ 10,00 em notas menores. O rapaz informou que é usuário do entorpecente e que a droga seria para seu consumo.

A equipe, então, comentou sobre a comercialização vista anteriormente e perguntou se ele teria mais drogas e ele respondeu que teria um kit de crack, que estaria embaixo da geladeira.

Foi feito contato com sua esposa, que alegou não ter conhecimento de droga em sua residência e acompanhou a busca e localização do kit de crack, contendo quinze porções prontas para venda no exato local indicado por ele, além de duas tesouras.

O rapaz foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.