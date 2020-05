Tentaram dar golpe com cartão e foram pegos pela PM

A Polícia Militar, através da equipe composta pelos soldados Salomão, Amauri e Emiliano, pegou três indivíduos enquanto tentavam dar golpe com diversos cartões de crédito em supermercado, na terça-feira, dia 28.

Segundo o boletim, no início do mês, quatro rapazes realizaram compra de valor elevado e pagaram os itens com diversos cartões de crédito. No dia 28, três deles retornaram e realizaram outra compra também de valor elevado e quando tentaram passar o cartão, o valor não foi autorizado.

Em seguida, o trio deixou o local e foi abordado pela PM. Ao realizar busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, já em busca veicular, foram localizados diversos cartões, três aparelhos celulares de procedência duvidosa, duas máquinas de cartão e um cigarro artesanal da droga maconha.

Os três indivíduos foram identificados em campo específico e posterior conduzidos ao plantão policial. O delegado lavrou o Termo Circunstanciado de Ocorrência por porte de drogas e boletim de ocorrência de apreensão de objetos. O trio foi liberado após prestar esclarecimento dos fatos.