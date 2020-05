Confirmado primeiro caso de covid-19 em Vargem

Exatamente 70 dias após a confirmação do primeiro caso de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus no Brasil, Vargem Grande do Sul confirma o primeiro resultado positivo da doença na cidade.

O paciente se trata de um homem de 46 anos que está internado no Hospital de Caridade e seu estado é considerado estável, conforme apurou a Gazeta de Vargem Grande.

Uma outra pessoa da mesma família continua internada na unidade de saúde e também segue com suspeita de estar com o novo coronavírus.

Após se reunir com a equipe do Departamento de Saúde, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), que desde o início da pandemia tem adotado uma postura bastante firme nas ações de prevenção da doença na cidade, divulgou um vídeo em sua página no Facebook pedindo para a população ficar em casa e redobrar as medidas de prevenção

Sobre o paciente com covid-19, Amarildo observou que há a possibilidade, inclusive, de outros membros da família terem o vírus. O prefeito pontuou que a família já foi orientada a permanecer em casa em quarentena.

“A gente solicita a colaboração da família nesse sentido, principalmente porque isso é a comprovação de que o vírus está circulando em nosso município. É um momento de responsabilidade e de conscientização da nossa população”, disse.

O prefeito pede que a população se previna, faça o uso máscara, mantenha o distanciamento e, principalmente, aqueles que puderem, permaneçam em casa.

De acordo com o informado, a prefeitura já está tomando todas as providências cabíveis neste momento, mas o principal é as medidas preventivas que devem ser tomadas por cada cidadão. “Não se expor de forma desnecessária, é isso que solicitamos a todos neste momento. Tenham tranquilidade, previnam-se, usem máscara, evitem sair na rua. Se precisar sair em caso de urgência, use máscara. Essas medidas são essenciais para que o vírus não se propague em nosso município. Contamos com sua colaboração”, completou o prefeito.