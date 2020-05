Programa Bombardeio fará Live Solidária para arrecadar doações

O Programa Bombardeio fará uma Live Solidária nesta sexta-feira, dia 8, para arrecadar produtos e dinheiro para a Associação Setembro. Nesta Live Solidária do Bombardeio, as atrações serão Maicon Alcântara, Aline Morgado, Markinho Moreira e André e Thiago.

Segundo o informado, serão quase 4 horas de apresentação, com muita música boa e solidariedade. Os produtos a serem arrecadados serão alimentícios, limpeza e de higiene pessoal. As doações destes produtos podem ser feitas pelos telefones (19) 99823-8773 e (19) 99335-0565 ou através da página do Facebook Bombardeio Na web e Instagram Bombardeioweb.

As doações em dinheiro para a Associação Setembro podem ser feitas pelos dados: Agência 0718, Conta Corrente 39760-3 e CNPJ: 28.938.128.0001/10. O link do site é http://www.associacaosetembro.com.br/sobre-a-instituicao/doacoes. As doações serão realizadas até o dia 15 de maio de 2020

A equipe organizadora destacou que para segurança em termos de saúde nesta pandemia, seguindo as recomendações das autoridades competentes, haverá distanciamento seguro entre os artistas, sendo que cada dupla se apresentará em momentos diferentes, com ambiente higienizado e estado de saúde de cada um em dia, sem sintomas ou gripe que comprometa os demais.

“Use a hastag #BOMBARDEIODOBEM e vamos bombardear de coisas boas”, disse a equipe do Programa Bombardeio.