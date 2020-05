Segundo caso de coronavírus foi confirmado em Vargem

Nesta sexta-feira, dia 8, foi confirmado o segundo caso do novo coronavírus (Covid-19) em Vargem Grande do Sul. O paciente é da mesma família da primeira pessoa que foi diagnosticada com o vírus e ambos estão estáveis. Os exames do segundo caso foram feitos pela rede particular.

O primeiro caso no município foi confirmado na quinta-feira, dia 7, e trata-se de um homem de 46 anos. Após a primeira confirmação, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) havia relatado sobre a possibilidade de mais membros da família estarem com a doença.

Segundo ele, embora sejam da mesma família, os dois casos residem em endereços diferentes. O prefeito pontuou que a família já está isolada e em quarentena para evitar a proliferação do vírus.

Ele pontuou que a prevenção agora deve ser ainda maior, assim como o isolamento. O prefeito Amarildo pede que a população tenha consciência e fique em casa, e se precisar sair, que tome as medidas de distanciamento e, principalmente, o uso de máscara, uma vez que qualquer um pode estar com o vírus e não há sinais de pessoas contaminadas. Ele informou que todas as medidas já foram tomadas.