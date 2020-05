Carne assada com alho poró

por Marlene Fabris

Ingredientes: 1 peça de maminha de 1,5 kg, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de café de pimenta, 2 dentes de alho picados, 4 colheres de azeite, a parte branca picada de 2 alhos porós, 3 colheres de salsinha e cebolinha picadas, 1 lata de creme de leite, 1 cebola picada.

Preparo: Tempere a carne com o sal, a pimenta e o alho e deixe marinar por meia hora. Em seguida, enrole no papel alumínio e leve ao forno para assar por 50 minutos. Em uma frigideira, frite a cebola no azeite, junte o alho poró, sal e cheiro verde. Depois de refogado, desligue o fogo e junte o creme de leite. Coloque a carne em um pirex, corte-a e cubra com o creme refogado. Sirva com legumes cozidos.

Foto: Reprodução Internet