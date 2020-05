Cemitérios abrirão em horário especial neste domingo, Dia das Mães

O Dia das Mães é celebrado neste domingo, dia 10. Em virtude disso, no sábado, dia 9, o Cemitério da Saudade e o Cemitério Parque das Acácias estarão abertos das 7h às 18h. Já no domingo, dia 10, ficarão das 6h às 18h.

Segundo a prefeitura, a alteração de ampliação do horário foi a pedido do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), para que o local fique um tempo maior aberto, evitando assim, aglomerações devido ao novo coronavírus.

Na ocasião, não haverá missa e os visitantes devem permanecer no local o menor tempo possível. A prefeitura solicita a todos que sigam as medidas de prevenção e distanciamento social, conforme determinado pelos órgãos de saúde. A utilização de máscara é obrigatória, a população deve manter a distância de dois metros, usar álcool gel e lavar as mãos com água e sabão.