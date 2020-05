Confirmado 3º caso de Covid-19 em Vargem

Foi confirmado o 3º caso de Covid-19 em Vargem Grande do Sul neste sábado. A secretaria de Saúde do Estado lançou o caso positivo, que já consta no sistema. Segundo apurou a reportagem do jornal, trata-se de um paciente do sexo masculino, 65 anos, que estava em um hospital em São Paulo realizando um procedimento e provavelmente adquiriu o vírus na capital.

O jornal também foi informado que o Departamento de Saúde do município já aplicou na quinta-feira, quando tomou conhecimento do caso como sendo suspeito, todo o protocolo do Ministério da Saúde, com a família entrando em quarentena e realizando todas as medidas necessárias para evitar a contaminação pelo coronavírus.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) foi procurado pela Gazeta de Vargem Grande para falar a respeito desta nova confirmação e novamente solicitou a toda a população que colabore, praticando o isolamento, ficando em casa, quando sair usar máscara e lavar sempre as mãos como amplamente divulgado pelo Departamento de Saúde.