Drive thru em prol do TG será neste sábado, dia 9

A Associação de Antigos Atiradores do Tiro de Guerra 02-092 promoverá um almoço em delivery e drive thru neste sábado, dia 9. A ação é um evento beneficente em prol do Tiro de Guerra e o prato contará com um marmitex de feijoada, arroz, couve e vinagrete.

Gabriel Henrique de Medeiros da Cunha explicou que a Associação é uma união de jovens dos anos anteriores do Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul, que decidiram ajudar o Tiro de Guerra.

O almoço terá o valor de R$ 25,00 e será feito pela cozinheira Preta Fermoselli. Os compradores ainda poderão concorrer ao sorteio de um bolo de chocolate. “Os antigos atiradores estão arrecadando gêneros no comércio. Conseguimos inúmeras coisas. A venda da feijoada destina-se para a formatura dos atiradores”, disse Gabriel, que preside a Associação.

A taxa de entrega para os que assim optarem é de R$ 5,00 e a entrega será feita a partir das 11h, na Rua Patrocínio Rodrigues, nº 453. Para encomendar, o telefone 99238-1369 ou o WhatsApp 99981-4499.

Segundo ele, a ideia dessa Associação surgiu pelos antigos atiradores no ano passado, que se reuniram e montaram esse apoio para os atiradores que servem no ano, que não integram o grupo. “Os trabalhos são voluntários, todo mundo ajuda com alguma coisa contribuindo com os jovens que fazem um trabalho sensacional pelo município”, explicou.

Os recursos arrecadados são destinados para o próprio Tiro de Guerra. “A prefeitura ajuda bastante o Tiro de Guerra pelo o que já presenciamos nos nossos anos anteriores, então procuramos ajudar nos nossos eventos, assim sendo os recursos são destinados para a própria associação e a outra parte é destinada para a formatura dos atiradores do ano”, contou Gabriel.