Lasanha 5 Queijos

Por Tata Ranzani

Ingredientes: 400 gr de massa para lasanha pré-pronta (2 pacotes), 100 gramas de queijo gorgonzola, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 200 gramas de queijo provolone ralado, 300 gramas de mussarela ralada, 200 ml de requeijão (1 copo), 3 colheres de sopa de margarina, 2 litros de leite, 8 colheres de sopa de amido de milho, orégano, sal e tempero em pó.

Preparo: Em um prato amasse o gorgonzola, com a margarina, com o auxílio de um garfo. Leve ao fogo em uma panela grande para derreter o gorgonzola. Junte um pouquinho de leite para não pegar no fundo da panela. Quando ele derreter, junte o requeijão mexa um pouco e em seguida junte o leite restante, reservando um pouco para diluir o amido de milho. Tempere o molho com sal e tempero em pó. Antes de o molho ferver, junte o amido já diluído no leite. Mexa até engrossar o molho. Desligue e comece a montar a lasanha. Misture a mussarela ralada com o provolone ralado. Em um refratário grande, forre o fundo com uma camada de molho ainda quente em seguida coloque uma camada de massa de lasanha pré-pronta. Outra camada de molho, mais uma de massa e mais uma de molho. Agora coloque uma camada de mistura de mussarela e provolone e salpique um pouco de parmesão ralado. Cubra os queijos com uma camada de massa e em seguida molho. Repita esse processo até terminar a massa e cubra a lasanha com o restante do molho. Termine a lasanha com uma camada da mistura de queijos e salpique mais um pouco de parmesão e orégano. Leve ao forno para gratinar.