No Momento Pet dessa semana, a atração principal é o Jorge, o cãozinho mestiço de basset de Alexsander de Freitas

O cachorrinho chegou à família no dia 20 de outubro de 2012. A cachorra de um amigo de Alexsander tinha dado cria e ofereceu um dos filhotes a ele. Apesar dos pais serem contra, Alexsander adotou o animalzinho, que hoje é o xodó da casa. “Com o tempo, todos sensibilizaram com o charme dele e todos o amam”, disse

“A primeira lembrança que tenho é a origem do nome dele. Na época, a novela Avenida Brasil estava no ar no horário das 21 hs na rede Globo, e escolhemos o nome por causa do jogador Jorge tufão (Murilo Benício). Já o apelido “bebê” foi dado pela minha mãe Sônia, pois ele parecia um bebê de tantos paparicos. Com o tempo, adquirimos uma cadela Judite e eles tiveram dois filhotes: Lordi e Prince. Porém, Judite contraiu sinomose e também os filhotes, não resistiram e restou apenas o Jorge. A maior aventura foi o dia em que Jorge na caminhada, escapou da coleira e atravessou o córrego Sant’Ana pra encontrar minha irmã, dentre muitas aventuras”, contou.

Jorge foi um cachorro domesticado dentro de casa. Ele dorme na cama, quando a família se reúne para uma refeição, ele fica em torno da mesa. “Conforme os pratos esvaziam, ele muda para perto de quem ainda está comendo”, contou Alexsander. Hoje, Jorge não sai tanto de casa, pois foi atropelado e ficou receoso. “Se arriscarmos levar ele para passear, ele só quer ficar no colo devido a esse trauma e a idade também. Sempre que chega visita, ele está dormindo no sofá da sala. É um cachorro muito amoroso, que se um membro da família sai, ao retornar ele late bastante de alegria ao reencontrar. Toma banho com frequência e o que mais gosta é de ficar observando o movimento da rua no portão de casa”, contou Alexsander.

“Nossos dias são mais felizes na companhia dele. Nas horas alegres e difíceis, o verdadeiro amigo está ao nosso lado. Jorge é muito amado por mim, meu pai Célio, minha mãe Sônia e a minha irmã Erika”, falou.